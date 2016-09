Ook Amerikaanse wildcards verdeeld voor Ryder Cup

Door: redactie

12/09/16 - 20u54 Bron: Belga

© afp.

Golfers Rickie Fowler, JB Holmes en Matt Kuchar hebben van de Amerikaanse captain Davis Love III drie van de vier wildcards gekregen voor de Ryder Cup, het tweejaarlijkse golftoernooi tussen de Verenigde Staten en Europa. Love maakt de laatste plaats van de twaalfkoppige ploeg bekend op 25 september. De wedstrijd start vijf dagen later in Minnesota.

Fowler (27) won zes proftoernooien en maakte in 2010 en 2014 ook al deel uit van het Ryder Cup-team. Voor twaalfvoudig toernooiwinnaar Kuchar (38) is het zijn derde deelname op rij. Holmes (34) deed alleen in 2008 mee aan de Ryder Cup en schreef zeven wedstrijden op zijn naam.



Dustin Johnson, Jordan Spieth, Phil Mickelson, Patrick Reed, Jimmy Walker, Brooks Koepka, Brandt Snedeker en Zach Johnson plaatsten zich vorige maand al automatisch voor de Ryder Cup. Europa, met wildcard Thomas Pieters, won de laatste drie edities.