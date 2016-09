Hans Van Alphen zegt af voor tienkamp Talence

Door: redactie

12/09/16 - 15u26 Bron: Belga

© belga.

Hans Van Alphen moet verstek geven voor de Décastar in het Franse Talence, een prestigieuze tienkamp die komend weekend (17 en 18 september) gehouden wordt en waar hij eerder al twee keer (2011 en 2012) de zege op zak stak.

"Op basis van fietsen en fitness werk je geen tienkamp af. Bekkenklachten blijven me hinderen. Geen Talence. Tijd voor een beetje vakantie", schreef de 34-jarige Van Alphen vandaag op Twitter.



Het EK atletiek in Amsterdam draaide begin juli op een enorme ontgoocheling uit voor Van Alphen. Door problemen aan het bekken moest hij forfait geven voor de tweede dag van de tienkamp. Daardoor kon hij zich niet plaatsen voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, zijn ultieme doel waar hij jaren naartoe gewerkt had. Hij had gehoopt er zijn carrière af te sluiten, nadat hij vier jaar geleden op de Spelen in Londen op de vierde plaats was geëindigd.