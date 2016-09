Tafeltennisser Laurens Devos behaalt goud in Rio

Door: redactie

12/09/16 - 02u02 Bron: Belga

Laurens Devos in actie. © belga.

Paralympische Spelen Tafeltennisser Laurens Devos heeft vannacht de gouden medaille veroverd in de klasse 9 (hemiplegie of hersenverlamming) op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro.

In de finale klopte de 16-jarige Devos, debutant op de Spelen, de 14 jaar oudere Nederlander Gerben Last met 3-0. De setstanden waren 11-8, 11-7 en 11-4.



Devos, in zijn klasse de nummer twee van de wereld, verloor op deze Paralympische Spelen geen enkele set. Hij is de jongere broer van Robin Devos, momenteel de op één na hoogst gerangschikte Belg (119e) op de wereldranking bij de valide tafeltennissers. Last behaalde op de Spelen van vier jaar geleden in Londen het brons.



Derde medaille

Zaterdag pakte rolstoelatlete Marieke Vervoort het zilver op de 400 meter (T52). België is ook al zeker van een derde medaille. Maandag werkt tafeltennisser Florian Van Acker zijn finale af in de klasse 11 (verstandelijke beperking). Daarin neemt hij het op tegen de Australiër Samuel von Einem.