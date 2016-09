Tafeltennisser Laurens Devos behaalt goud in Rio: "Onwezenlijk gevoel"

Door: redactie

12/09/16 - 02u02 Bron: Belga

Laurens Devos in actie. © belga.

Paralympische Spelen Tafeltennisser Laurens Devos heeft vannacht de gouden medaille veroverd in de klasse 9 (hemiplegie of hersenverlamming) op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. "Ik ben supertevreden", aldus Devos na de finale, die hij met 3-0 won van de Nederlander Gerben Last. "De wedstrijd ging vrij vlot, het vorige duel met Last had ik nog verloren. Mentaal was ik sterk. Dit is een onwezenlijk gevoel, een gevoel dat ik nooit eerder had."