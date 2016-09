Amerikaan Johnson blijft de grote overwinningen maar opstapelen

Door: redactie

Dustin Johnson heeft zijn tweede BMW Championship-titel (PGA/7.564.295 euro) op zak gestoken. In het Amerikaanse Carmel zette hij op de Crooked Stick golfbaan een ultieme ronde neer in vijf onder par.

De 32-jarige uit Columbia zette een laatste ronde van 67 slagen neer, bestaande uit zes birdies en een eagle waartegen hij drie bogeys op zijn kaart moest schrijven. Met zijn eindtotaal van 265 slagen telde de nummer twee op de wereld golfranglijst drie slagen voorsprong op de Engelsman Paul Casey.



Het was ondertussen zijn derde grote overwinning dit seizoen, na de US Open, en het WGC-Bridgestone Invitational. Zijn 12e PGA Tour-overwinning was goed voor een slordige 1.361.573 euro.



Johnson is nu ook de nieuwe leider in het FedEx Cup-klassement. Hij springt over zijn landgenoot Patrick Reed. De Australiër Jason Day, 's wereld nummer één, staakte de strijd in de midden van zijn laatste ronde. Binnen twee weken staat met het Tour Championship het laatste van de vier FedEx Cup-toernooien op het programma. Enkel de top-30 uit het FedEx-klassement mag dan deelnemen aan het finaletoernooi.



Eindstand:



1. Dustin Johnson (VSt) 265=67-63-68-67 -23



2. Paul Casey (Eng) 268=67-66-68-77



3. Roberto Castro (VSt) 271=65-65-74-67



4. Charl Schwartzel (ZAf) 276=70-70-72-64



. Ryan Palmer (VSt) 276=73-64-69-70



. Adam Scott (Aus) 276=69-69-67-71



. Matt Kuchar (VSt) 276=68-69-68-71



. J.B. Holmes (VSt) 276=69-65-68-74



9. Jordan Spieth (VSt) 277=68-72-68-69



10. Daniel Berger (VSt) 279=70-68-71-69



. Billy Horschel (VSt) 279=73-68-67-70



. Chris Kirk (VSt) 279=68-66-73-71