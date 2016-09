Michelle Franssen en Sven Decaesstecker zwemmen allebei naar zevende plek

Door: redactie

12/09/16 - 01u07 Bron: Belga

Sven Decaesstecker na zijn finalerace. © belga.

Paralympische Spelen Michelle Franssen (200m vrije slag) en Sven Decaesstecker (200m wisselslag) zijn gisteren op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro allebei als zevende geëindigd in hun zwemfinale.

Michelle Franssen na haar race. © belga.

Op de 200m vrije slag bij de vrouwen (verstandelijke handicap) liet Franssen 2:19.91 optekenen, net sneller dan in haar reeks van eerder op de dag. Het goud was voor de Britse Bethany Firth (2:03.30), zij hield haar landgenote Jessica Applegate (2:06.92) en de Nederlandse Marlou van der Kulk (2:10.20) af.



Volledig Oekraïns podium

Op de 200m vrije slag bij de mannen (motorische handicap) finishte Decaesstecker, de Belgische vlaggendrager bij de openingsceremonie, in 2:16.94 als zevende. Het podium was, zoals Decaesstecker voorspeld had, volledig Oekraïns. Denys Dubrov (2:06.87) pakte het goud, zilver was er voor Maksym Krypak (2:08.10) en brons voor Dmytro Vanzenko (2:10.48). "Ze behoorden alle drie ooit tot het nationaal team van Oekraïne bij de valide zwemmers. Het is niet meteen duidelijk wat hun handicap is. Maksym Krypak heeft bijvoorbeeld de 50m vrij al in 23.3 gezwommen, terwijl Pieter Timmers dat in 22.3 doet", had Decaesstecker daar na zijn reeks al over verklaard.