Zaterdag recordopkomst in Rio: 170.000 toeschouwers

Paralympics Ongeveer 170.000 toeschouwers hebben zaterdag de wedstrijden op de Paralympische Spelen in Rio bijgewoond. Dat heeft het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) bekendgemaakt. De opkomst is een record voor de Paralympics en overtreft zelfs de toeschouwersaantallen van de Olympische Spelen.

"De 'Cariocas' (inwoners van Rio de Janeiro, red.) hebben zaterdag massaal gesupporterd voor de atleten", verklaarde Craig Spence, woordvoerder van het organisatiecomité van de Paralympische Spelen. "Er kwamen ongeveer 170.000 fans opdagen, een record voor de Paralympics en meer dan welke dag ook tijdens de Olympische Spelen. De sfeer was de hele dag opperbest. Het olympisch park had de allures van een immens winkelcentrum met families, kinderen en grootouders. Zondag verwachten we opnieuw een piek."



Nadat de ticketverkoop voor de Paralympische Spelen maar traag op gang kwam en het merendeel van de stadions de eerste dagen karig bezet was, komen de hogere toeschouwersaantallen hoogst gelegen. Volgens schattingen van de organisatoren zullen zondag opnieuw 160.000 personen de wedstrijden bijwonen.