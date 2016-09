'Wielemie' weet nog niet wanneer ze tot euthanasie zal overgaan, maar "die papieren geven me rust"

Door: redactie

Gezien de internationale media-aandacht voor Marieke Vervoort en haar standpunt ten opzichte van euthanasie, besliste het Belgisch Paralympisch Comité (BPC) tijdens de Paralympische Spelen in Rio een persconferentie over het onderwerp te beleggen. "Het is niet alsof je in België euthanasiepapieren zomaar kan aanschaffen in de winkel", zo verklaarde Vervoort.

Vervoort, die aan een progressieve spierziekte lijdt, herhaalde dat ze in 2008 haar euthanasiepapieren al in orde heeft gebracht, en dat dit haar rust geeft.



"Ik ben erg onder de indruk dat zoveel mensen mijn verhaal willen horen", stelde 'Wielemie' in het Engels voor de talrijk opgedaagde journalisten in de perszaal in het Olympic Aquatics Stadium. "Voor alle duidelijkheid, ik zal na Rio absoluut niet overgaan tot euthanasie. Ik stop enkel met topsport, want het is te zwaar voor mijn lichaam. Als het moment komt dat ik meer slechte dan goede dagen heb, dan heb ik mijn euthanasiepapieren bij de hand. Na de Paralympische Spelen ga ik genieten van elk moment, met vrienden en familie."



