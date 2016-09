Britten pakken wereldtitels in downhill mountainbiken

Door: redactie

De Brit Danny Hart heeft zich in het Italiaanse Val di Sole tot wereldkampioen downhill gekroond. Hij legde het parcours een kleine drie seconden sneller af dan zijn landgenoot Laurie Greenland. De Fransman Florent Payet vervolledigde het podium op vijf seconden. Voor Hart is het zijn tweede wereldtitel, eerder kroonde hij zich in 2011 tot wereldkampioen. Onze landgenoot Martin Maes eindigde op een 22ste plaats, op 17.379 van de wereldkampioen. In totaal finishten 101 mountainbikers.



Bij de vrouwen was eveneens een Britse aan het feest. Rachel Atherton, die eerder dit seizoen alle Wereldbekers op haar naam schreef, pakte haar tweede wereldtitel op rij, de vierde in haar carrière. Ze haalde het voor de Française Myriam Nicole, op 3.114 en de Australische Tracey Hannah (9.453.). Er namen geen Belgische vrouwen deel aan het WK.