Sven Decaesstecker naar finale: "Met deze tegenstanders is dit een succes"

11/09/16 - 18u07 Bron: Belga

Zwemmers Sven Decaesstecker en Michelle Franssen hebben zich geplaatst voor de finale van respectievelijk de 200m wisselslag SM10 en de 200m vrije slag S14 op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro.

In het olympisch zwembad eindigde Decaesstecker als vierde in zijn reeks. Hij zwom de achtste tijd van alle deelnemers, wat net volstond voor een finaleticket. "Ik ben blij dat ik in de finale zit. Het was een dubbeltje op zijn kant. Met deze tegenstanders is dit een succes. Ik zwom nooit sneller in een ochtendsessie", zei Decaesstecker, die zijn rechteronderbeen mist. Opvallend, de drie scherpste chrono's werden gerealiseerd door Oekraïners. "Ze behoorden alle drie ooit tot het nationaal team van Oekraïne bij de valide zwemmers. Het is niet meteen duidelijk wat hun handicap is. Maksym Krypak heeft bijvoorbeeld de 50m vrij al in 23.3 gezwommen, terwijl Pieter Timmers dat in 22.3 doet."



Franssen liet de zesde chrono noteren in de reeksen, waardoor ze zich eveneens kwalificeerde voor de eindstrijd. "Ik ben niet tevreden, ik was te emotioneel", stelde de zwemster, die autisme heeft. "De kop is eraf. Ik zie de finale als een tweede kans. Meestal zwem ik 's avonds beter dan in de ochtend."



Yannick Vandeput (S14), die een verstandelijke beperking heeft, strandde met de 16e tijd in de reeksen van de 200m vrij. "Het publiek was overdonderend. Er zwom een Braziliaan in mijn reeks, dus was er erg veel lawaai. Ik kreeg het juiste gevoel niet te pakken. Na 50 meter waren mijn armen verzuurd, daarna moest ik vechten tegen het water", besloot Vandeput.