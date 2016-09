Devos en Van Acker naar tafeltennisfinale: België zit al aan drie medailles

Laurens Devos. © belga.

Paralympics Laurens Devos heeft zich op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro verzekerd van een ticket voor de finale in het tafeltennis in de klasse 9 (hemiplegie of hersenverlamming).

De pas 16-jarige Devos rekende in zijn halve finale vrij makkelijk af met de Spanjaard Juan Bautista Perez Gonzalez. Het werd 3-0 (11-5, 11-8, 11-4) na zestien minuten. In de finale, die later vandaag (1u15 's nachts Belgische tijd) gespeeld wordt, wacht de Nederlander Gerben Last of de Italiaan Mohamed Amine Kalem. Devos, die nog geen enkele set verloor in Rio, is de jongere broer van Robin Devos, momenteel de op één na hoogst gerangschikte Belg (119de) op de wereldranking bij de valide tafeltennissers.



Later op de dag plaatste ook Florian Van Acker zich voor de finale in het tafeltennis voor mannen in de klasse 11 (verstandelijke beperking). Hij haalde het in de halve finale na een spannend duel met 3-0 van de Hongaar Peter Palos. De setstanden waren 11-6, 14-12, 14-12. In de finale, die maandag gespeeld wordt, botst Van Acker op de Australiër Samuel von Einem.



De gouden of zilveren medailles voor Devos en Van Acker worden de tweede en derde Belgische plak op deze Paralympics. Zaterdag veroverde Marieke Vervoort het zilver op de 400 meter rolstoelsprint.