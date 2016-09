Colsaerts wordt 24e op KLM Open, Nederlander Luiten volgt Pieters op

Door: redactie

11/09/16 - 17u09 Bron: Belga

Nicolas Colsaerts. © getty.

Nicolas Colsaerts is tevreden moeten zijn met een gedeelde 24e plaats op het KLM open golftoernooi, dat plaatsvond op de The Dutch golfbaan in het Spijk. Onze landgenoot kwam op de laatste dag niet verder dan 72 slagen.

Colsaerts, die na een sublieme derde ronde van 65 slagen naar een veertiende plaats was opgeklommen, kon zijn prestatie van zaterdag niet meer herhalen. Zo sloeg hij de bal maar liefst vijf keer in één van de talrijke bunkers en kon hij echt geen birdiekansen creëeren. De nummer 31 in het European Tour klassement (Race to Dubai) lukte nog wel vier birdies, maar moest ook vijf bogeys op zijn kaart schrijven. "Vandaag liep het niet lekker", verklaarde Colsaerts. "Het was een dag van allemaal net niet. Zo verzeilde ik tot vijf keer toe in een bunker. Je kan dan enkele keren de par redden, maar er komt een moment dat het dan toch mis loopt. In het midden van mijn ronde geraakte ik een beetje gefrustreerd door één van mijn medespelers die echt traag bezig was waardoor ik dan ook nog even uit mijn ritme geraakte. Ik ben momenteel echter aan een zeer regelmatig seizoen bezig en dat begint toch zijn vruchten af te werpen. Volgende week staat het Italian Open op het programma, een toernooi waar ik graag aan deelneem."



Colsaerts, die een laatste ronde noteerde in één over par, moest uiteindelijk nog tien plaatsen inleveren. In de eindstand telde hij twaalf slagen meer dan de Nederlander Joost Luiten die, na zijn zege in 2013, voor de tweede keer in zijn loopbaan voor eigen publiek de titel in de wacht sleepte. Voor de 30-jarige uit Bleiswijk is het zijn vijfde overwinning op de European Tour circuit, goed voor 300.000 euro.