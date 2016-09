Yellow Tigers sluiten stage in Slovenië af met nederlaag tegen Kroatië (3-1)

Bewerkt door: Glenn Bogaert

De Yellow Tigers hebben in het Sloveense Maribor hun laatste oefenwedstrijd in de aanloop naar de EK-kwalificatiecampagne verloren. Tegen Kroatië gingen de Belgische vrouwen met 3-1 (25-20, 19-25, 25-18 en 25-23) onderuit.

Na een 3-0 zege tegen Oostenrijk en een nipte 3-2 nederlaag tegen Kroatië sloten de Yellow Tigers hun driedaagse stage in Maribor af met een nieuwe verliesmatch tegen Kroatië, ditmaal op volle sterkte. Bondscoach Vande Broek daarentegen gaf rust aan Laura Heyrman, Charlotte Leys en Lise Van Hecke. In een aanvankelijk gelijkopgaande eerste set moesten de Tigers halverwege Kroatië laten gaan. Via 12-9 en 20-13 klommen de Kroatische vrouwen naar 25-20 setwinst.

Blik nieuwe speelsters bij Kroaten

In de tweede set startten de Belgische vrouwen agressiever en liepen uit naar 1-5. De Belgische druk hield aan en de voorsprong groeide gestaag via 4-10 en 14-19. De Kroatische coach probeerde met heel blik nieuwe speelsters de bakens nog te verzetten, maar de Tigers trokken de set toch naar zich toe met 19-25.



Bliksemstart in set vier, maar...

Na een gelijkopgaande derde set, waarin de Tigers op het einde de Kroaten zagen uitlopen en de set pakken met 25-18, namen de Belgische vrouwen een bliksemstart in de vierde set. Ze kwamen snel op een 0-4 voorsprong, die ze konden vasthouden tot 9-13. De Kroatische vrouwen bleven echter geduldig en slaagden in de eindfase erin hun achterstand weg te werken en de setwinst te pakken met 25-23.



België: Van de Vyver, Aelbrecht, Lemmens, Vandesteene, Rousseaux, Herbots en libero Courtois. Kwamen in: Biebauw, Van Gestel