Jos Verlooy eindigt op zesde plaats in GP van Rome op Global Champions Tour

Bewerkt door: Glenn Bogaert

11/09/16 - 14u13 Bron: Belga

© photo news.

Onze landgenoot Jos Verlooy is vandaag op de zesde plaats geëindigd in de Grote Prijs op Global Champions Tour in de Italiaanse hoofdstad Rome, dat is de dertiende manche van het seizoen. De overwinning in Rome was voor de Nederlander Harrie Smolders (Don VHP Z).

Het Euro Horse duo Smolders-Verlooy moest het na twee ronden in de barrage opnemen tegen vijf concurrenten. De Nederlander Maikel Van Der Vleuten moest als eerste de piste op en hield de nul vast met een chrono van 34.07, die hem uiteindelijk het brons zou opleveren.



Even later zette thuisrijder Alberto Zorzi de tweede nul op het scorebord met een tijd van 35.15. Onmiddellijk daarna leek Jos Verlooy met zijn 11-jarige hengst Caracas op weg naar een voorlopig snelste ronde, maar in de laatste rechte lijn vertraagde hij zodanig om foutloos te kunnen blijven dat hij finishte in 35.46, goed voor de zesde plaats. © epa.