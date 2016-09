Kris Bosmans 10e en Diederik Schelfhout 12e op 1 km tijdrit in Rio

Door: redactie

Kris Bosmans en Diederik Schelfhout zijn op de Paralympische Spelen in Rio respectievelijk tiende en twaalfde geworden op de 1 km tijdrit in de klasses C1-2-3.

Bosmans moest als derde starten in zijn wedstrijd tegen de klok en liet een scherpe 1:12.583 optekeken. Daarmee bleef hij lange tijd aan de leiding staan, uiteindelijk bleken er in het tweede deel van de race nog negen renners sneller. Schelfhout van zijn kant kwam met 1:13.668 in de buurt van de chrono van Bosmans en werd twaalfde.



Het goud was voor de Chinees Li Zhangyu (1:06.678), de Nederlander Arnoud Nijhuis (1:07.999) was goed voor zilver en de Canadees Tristen Chernove (1:09.583) pakte brons.



Gisteren nog waren Bosmans (die aan hemiplegie lijdt) en Schelfhout (die bij een motorongeval zware brandwonden opliep) respectievelijk zevende en negende geworden op de 3km achtervolging in de klasse C3.