Nipte nederlaag voor Yellow Tigers tegen Kroatië

De Belgische nationale vrouwenvolleyploeg is in een oefenwedstrijd in het Sloveense Maribor tegen een nipte 3-2 nederlaag tegen Kroatië aangelopen. De setstanden waren 21-25, 25-23, 26-24, 18-25 en 16-14.