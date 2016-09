Huybrechts met 6-0 voorbij Australiër, Van den Bergh zwaar onderuit

Door: redactie

Kim Huybrechts (PDC 13) heeft zich op indrukwekkende manier geplaatst voor de zestiende finales op de European Darts Trophy toernooi (ET 8/136.000 euro) in het Duitse Mulheim. Dimitri Van den Bergh kreeg daarentegen een stevige nederlaag te verwerken.

Huybrechts zette in geen tijd de Australiër Kyle Anderson (PDC 30) met 6-0 aan de kant. Zo lukte de 30-jarige Antwerpenaar maar liefst twee 100 uitworpen. Anderson kreeg geen enkele kans voor een uitworp en het was Huybrechts die de wet dicteerde. Na onder meer twee 180 maximum- en zes 140 plus-worpen, was de wedstrijd op pakweg 12 minuten voorbij. Huybrechts wierp hierbij een gemiddelde van 106.09 per drie darts, waarbij hij 60% van zijn uitworpen lukte. De nummer één van ons land neemt het in zijn volgende wedstrijd op tegen de Engelsman Terry Jenkins (PDC 15).



Voor Dimitri Van den Bergh (PDC 59) zit het toernooi er op. De 22-jarige Antwerpenaar kwam tegen de Engelsman Michael Smith (PFC 7) niet in het stuk voor. Van bij de start was het Smith die de hoge cijfers wierp en na onder meer een 12-darter Van den Bergh kansloos wegspeelde (6-0). Smith haalde een gemiddelde van 100.20 per drie darts waar Van den Bergh beleef steken op een magere 82.97.