Colsaerts na sterke derde ronde naar 14e stek op KLM Open

Door: redactie

10/09/16 - 17u44 Bron: Belga

Nicolas Colsaerts. © getty.

Nicolas Colsaerts is dankzij een knappe derde ronde van 65 slagen naar een gedeelde veertiende plaats gestegen op het KLM Open golftoernooi (EPGA/1.800.000 euro) in het Nederlandse Spijk.

De 33-jarige Brusselaar, die zich als enige landgenoot kon plaatsen voor de finaleronden, nam nochtans een slechte start. Zo sloeg hij de bal op de eerste hole ver naast de baan waarna er met man en macht gezocht werd naar de bal. Net op tijd zag iemand de bal liggen, waarna Colsaerts met een knappe tweede slag alsnog par uit de brand kon slepen. Op de tweede hole joeg hij de bal, net als tijdens de eerste twee dagen, in het water. Het kostte hem meteen een dubbele bogey.



Vanaf de derde hole begon Colsaerts echter aan een remonte. Zo putte hij birdies weg op de holes vijf, zes en negen. Op zijn laatste zes holes putte hij nog birdies weg op de holes dertien, vijftien, zestien, zeventien en achttien waarmee hij uitkwam op zes onder par, meteen de op twee na beste ronde van de dag.



"Vooral op het einde van mijn ronde had ik een goed gevoel", verklaarde een tevreden Colsaerts. "Ik sloeg de bal vrijwel overal waar ik hem wilde hebben en zorgde hiermee voor een aantal birdiekansen die er vlot ingingen. Enkel de tweede hole blijft voor mij een boeman. Voor de derde dag op een rij sloeg ik de bal na de afslag in het water wat mij ondertussen al vijf slagen kostte".



Colsaerts sloot dag drie af met een totaalscore van 205 slagen, acht onder par, waarmee hij van de 44e naar de 14e plaats klom. Hij telt nu, met nog 18 holes te spelen, zes slagen meer dan de Australiër Scott Hend die alleen aan de leiding staat.