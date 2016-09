Belgian Lions kloppen ook Cyprus en blijven foutloos in EK-kwalificaties

Door: redactie

10/09/16 - 19u26

Jonathan Tabu tijdens de wedstrijd tegen IJsland. © belga.

De Belgian Lions hebben ook hun vierde kwalificatiewedstrijd om deelname aan het Europees basketbalkampioenschap 2017 gewonnen. In het warme Nicosia werd met duidelijke 55-72 cijfers de maat genomen van Cyprus, bij de rust stonden de Belgen al 21-43 voor.

Khalid Boukichou was met 13 punten de topschutter bij de Lions. Daarnaast bracht bondscoach Eddy Casteels Lionel Bosco (6 ptn), Retin Obasohan (5), Jonathan Tabu (10), Loic Schwartz (5), Jean Salumu (8), Maxime De Zeeuw (0), Kevin Tumba (10), Hans Vanwijn (4), Ioann Iarochevitch (3) en Vincent Kesteloot (8) tussen de lijnen.



In de andere wedstrijd in groep A nemen Zwitserland en Ijsland het later op de dag nog op tegen mekaar. De Belgen leiden met het maximum van 8 punten. Eerder versloegen ze Cyprus met 65-46, Zwitserland met 72-87 en Ijsland met 80-65. Hun volgende wedstrijd spelen ze op 14 september in eigen huis tegen Zwitserland (14/09), daarna volgt een uitduel in IJsland (17/09).



De zeven groepswinnaars en de beste vier tweedes plaatsen zich voor het EK 2017, dat in Finland, Israël, Roemenië en Turkije plaatsvindt. België probeert zich voor de vierde keer op rij te plaatsen voor het EK en is op de goede weg.