Marieke Vervoort pakt zilver op 400m in Rio

Marieke Vervoort. © belga.

Marieke Vervoort heeft België de eerste medaille van de Paralympische Spelen geschonken. De rolstoelatlete kwam als tweede over de meet in de finale van de 400 meter in de categorie T52 en pakte zilver. De Canadese Michelle Stilwell was de snelste in Rio de Janeiro. De Amerikaanse Kerry Morgan vervolledigt het podium.

Meteen na het startsignaal werd duidelijk dat Michelle Stilwell de sterkste in de race was. De Canadese, ook op de Paralympische Spelen van 2012 de grootste concurrente van Marieke Vervoort, snelde in 1:05.43 naar goud. Vervoort ging vol voor de zilver en hield knap Kerry Morgan achter zich in een tijd van 1:07.62. Het is meteen ook de eerste medaille voor de Belgische delegatie in Rio.



Volgende week staat de 100 meter op het programma voor 'Wielemie'. Zoals bekend worden de Paralympische Spelen in Rio de laatste sportieve afspraak voor Vervoort, die aan een progressieve spierziekte lijdt. "Ik voel dat mijn lichaam het eigenlijk niet meer aankan. Het wheelen doe ik nog heel graag, maar tijdens de trainingen verlies ik vaak het bewustzijn omwille van de pijn. Mijn lichaam zegt: Stop ermee", aldus Vervoort. 'Wielemie' kende overigens al enkele bange momenten in Rio, waar ze op haar eerste dag ter plaatse een tijdlang moest doorbrengen in een polikliniek.



'The Beast from Diest' behaalde op de Paralympische Spelen van 2012 in Londen goud op de 100 meter en zilver op de 200 meter. Toen vocht ze telkens een duel uit met Stilwell, die zaterdag dus ook goud pakte.