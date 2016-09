Ook Jeroom geniet van huldiging van zijn Elodie en viert dat zo met prins Albert van Monaco

Door: redactie

Het is gebeurd: face swap met prins Albert II van Monaco. pic.twitter.com/NFORJhds09 — Jeroom (@JER00M) September 9, 2016

Cartoonist Jeroom was vanavond in het Koning Boudewijnstadion om de huldiging van zijn echtgenote Elodie Ouedraogo en de andere vrouwen van de 4x100m-ploeg als olympisch kampioenen bij te wonen. In het stadion liep Jeroom een opvallende gast tegen het lijf: prins Albert II van Monaco.