Yellow Tigers kloppen Oostenrijk in oefenduel

Door: redactie

9/09/16 - 21u08

Laura Heyrman en Els Vandesteene, hier op een archiefbeeld. © belga.

De Belgische nationale vrouwenvolleyploeg heeft in het Sloveense Maribor, als voorbereiding op de komende EK-kwalificatiecampagne, een makkelijke 3-0 (25-10, 25-19 en 25-19) zege geboekt tegen Oostenrijk.

Onder aanvoering van kapitein Charlotte Leys sloegen de Yellow Tigers in de eerste set meteen een kloofje bij 12-6. Bij 24-9 zagen de Tigers een eerste setbal nog weggewerkt worden, waarna Heyrman de eerste set voor de Tigers toch binnenhaalde met 25-10.



In de tweede set volgde er, in eerste instantie, een ander spelbeeld. Oostenrijk leidde tot 8-11, waarna de Tigers de kloof dichtten en erop en erover gingen. Met een ace, via de netrand, beslisten de vrouwen van bondscoach Gert Vande Broek de tweede set (25-19).



In een spannende derde set breidden de Tigers een 10-7 kloof uit naar 16-12, om de Belgische zege nadien te verzekeren met 25-19. Ook in twee experimentele extra sets trokken de Tigers het laken naar zich toe (25-13 en 25-19).



De Tigers bereiden zich voor op de EK-kwalificaties, waarin ze het in de laatste twee weekends van september opnemen tegen Frankrijk, Spanje en Bosnië-Herzegovina. De zes groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst voor de EK-eindronde in Azerbeidzjan en Georgië volgend jaar. Alle tweedes vechten in barrages om de laatste drie tickets.



België speelde met: Van de Vyver, Aelbrecht, Van Hecke, Heyrman, Leys, Herbots, libero Ruysschaert. Kwamen in: Biebauw, Vandesteene, Van Gestel, Lemmens, Rousseaux, Courtois