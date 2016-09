Colsaerts redt Belgische eer op KLM Open golf

Thomas Lissens

9/09/16

Nicolas Colsaerts heeft zich in het Nederlandse Spijk geplaatst voor de eindfase op het KLM Open golftoernooi (EPGA/1.800.000 euro).

De 33-jarige Brusselaar, die de voorbije 16 toernooien 13 keer in de prijzen viel, zette na een eerste ronde van 71 slagen, een tweede ronde neer in 69 slagen. Zo putte de nummer 31 op de European Ranking zes birdies weg waartegen hij vier bogeys moest incasseren. Met zijn totaalscore van 140 slagen klom hij van de 66e naar de 44e plaats.



"Ik heb er een vrij goede ronde opzitten", verklaarde Colsaerts. "Vooral aan het einde van mijn ronde speelde ik sterk, wat net op het goede moment was." Colsaerts telt in de tussenstand acht slagen meer dan de Oostenrijker Bernd Wiesberger die aan de leiding staat. De Nederlander Joost Luiten, winnaar in 2013, die op een gedeelde tweede plaats staat, lukte met een ronde van 64 slagen een nieuw baanrecord.



Thomas Detry heeft voor de eerste keer dit seizoen de cut niet gehaald. De 23-jarige Brusselaar, die een eerste ronde noteerde van 71 slagen, kon op dag twee geen vuist meer maken en kwam niet verder dan 73 slagen en een daarbij behorende 103e plaats. Zo putte hij wel drie birdies weg, waartegen hij echter één dubbele bogey en drie bogeys op zijn kaart moest schrijven.



"Ik heb de voorbije twee dagen te veel onnodige fouten gemaakt", verklaarde de getalenteerde Detry. "Vandaag was mijn spel in het algemeen niet goed genoeg. Zo speelde ik de bal nogmaals in het water. Ook bij het putten liep het echt niet lekker. De volgende twee weken staat er geen toernooi op het programma en wil ik genieten van een beetje rust. Daarna staan er op de Challenge Tour zes grote toernooien op het programma waarbij ik mijn European Tourkaart wil veilig stellen."



Alan De Bondt, die als amateur met een wildcard mocht deelnemen aan de KLM Open, zette een tweede ronde neer van 70 waarmee hij uiteindelijk 148 slagen totaliseerde en op een 118e plaats strandde.