Jubileumeditie eert Ivo Van Damme, mooie woorden van IAAF-voorzitter Coe

9/09/16 - 20u25 Bron: Belga

Memorial Van Damme Tijdens de 40e editie van de Memorial Van Damme, de prestigieuze Diamond League-atletiekmeeting in het Brusselse Koning Boudewijnstadion, was er een hommage aan Ivo Van Damme, de atleet die zijn naam gaf aan het event.

De middellangeafstandsloper, die op de Spelen van Montreal in 1976 de zilveren medaille pakte op de 800 en 1500 meter, kwam enkele maanden later om het leven bij een auto-ongeluk in Frankrijk. De Memorial werd een jaar later ter nagedachtenis van Van Damme opgericht en was vrijdag al aan zijn 40e editie toe. De wedstrijd van Van Damme op de Spelen in Montréal werd in het stadion vertoond, tegelijkertijd volgde een gepast applaus.



Lord Sebastian Coe, de voorzitter van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF), was in zijn beginjaren nog van de partij op de allereerste Memorial. "Ivo was iemand die de Europese atletiek jarenlang zou domineren. Deze meeting is uitgegroeid tot de grootste van Europa en een van de belangrijkste eendagswedstrijden ter wereld en is ook een heel mooi eerbetoon", aldus de Brit.