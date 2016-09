Wauters met LA Sparks onderuit tegen Atlanta

Door: redactie

De Los Angeles Sparks zijn donderdag in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie voor vrouwen (WNBA) tegen een 81-86 (rust 36-41) tegen Atlanta Dream aangelopen.

Ann Wauters mocht vijf minuten meespelen bij de Sparks en was daarin goed voor drie rebounds, een assist, een steal en een persoonlijke fout.



Los Angeles, dat al geplaatst is voor de play-offs, staat met 24 zeges en zeven nederlagen momenteel tweede in de WNBA. Washington Mystics, het team van Emma Meesseman, is momenteel negende. De top acht speelt de play-offs.