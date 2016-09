Dieter Dekoninck zet punt achter zwemcarrière

Door: redactie

Dieter Dekoninck zeg het topsportzwemmen op 25-jarige leeftijd vaarwel. Dat heeft hij vrijdag zelf bevestigd op de sociale media. Op de voorbije Olympische Spelen in Rio de Janeiro was hij nog lid van de Belgische aflossingsploegen op de 4x100 én 4x200 meter vrije slag.

"Ik zeg het topsportzwemmen vaarwel. Ik ga op zoek naar nieuwe uitdagingen en ik wil vooral de mensen bedanken die mij in mijn moeilijke perioden zijn blijven steunen", klinkt het. "Een extra dikke merci aan Maarten De Wilde, Erwin Vanspauwen en Tom de Roeck om er voor te zorgen dat ik mijn snelste 200m in Rio zwom", aldus Dekoninck.



Dekoninck eindigde met de Belgische aflossingsploeg (met ook nog Louis Croenen, Glenn Surgeloose en Pieter Timmers) achtste in de finale van de 4x200m vrij. Op de 4x100m vrij had hij de reeksen gezwommen (met Surgeloose, Jasper Aerents en Timmers), in de finale (waarin de Belgen als zesde eindigden) werd hij vervangen door Emmanuel Vanluchene.



Ook op de Spelen van Londen 2012 tekende Dekoninck present. Met de Belgische ploeg pakte de BRABO-zwemmer dit jaar nog zilver (4x200m vrij) en brons (4x100m vrij) op het EK in Londen. In 2012 was hij ook enkele dagen Belgisch recordhouder op de 100m vrij (48.82), zijn besttijd werd toen twee dagen later al scherper gesteld door Pieter Timmers.