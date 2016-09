Gonzalez Escallon mist haar start volledig

Door: redactie

9/09/16

Garden City Classic Laura Gonzalez Escallon staat na een openingsronde van 72 slagen op een gedeelde 27e plaats op het Garden City golftoernooi (Symetra Tour/133.490 euro) in Garden City (Kansas).

De 25-jarige uit Terhulpen, die dit seizoen met twee overwinningen haar doorbraak heeft gemaakt op de Symetra Tour (het twee niveau in de Verenigde Staten), lukte op de eerste veertien holes vijf birdies en moest twee bogeys op haar kaart schrijven. Gonzalez Escallon stond hiermee aanvankelijk op de vijfde plaats. Op de laatste vier holes moest ze echter nog drie bogeys incasseren waarmee ze de eerste dag afsloot in par.



Gonzalez Escallon, die volgende week deelneemt aan het Evian Masters - de vijfde en laatste Major van het golfseizoen - telt in de tussenstand zeven slagen meer dan de twee leiders, de Canadese Jennifer Na en de Amerikaanse Dana Finkelstein.



Stand na eerste ronde:



1. Jennifer Ha (Can) 65 -7



. Dana Finkelstein (VSt) 65



3. Lindsay Gahm (VSt) 68



. Stephanie Meadow (Eng) 68



5. Nelly Korda (VSt) 69



. Tracy Stanford (VSt) 69



. Michelle Piyapattra (VSt) 69



...



27. Laura Gonzalez Escallon (Bel) 72