Tafeltennissers Florian Van Acker en Marc Ledoux starten met zege

Door: redactie

9/09/16 - 04u56

Marc Ledoux in actie tijdens zijn eerste wedstrijd in Rio. © belga.

Paralympische Spelen Tafeltennissers Florian Van Acker (klasse 11) en Marc Ledoux (klasse 8) hebben gisteren op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro hun eerste groepswedstrijd gewonnen.

© belga.

Bij zijn debuut moest Van Acker slechts één set prijsgeven tegen de Zuid-Koreaan Byeong-Jun Son. Het werd 11-7, 11-5, 10-12 en 11-8. Morgen kijkt de West-Vlaming in groep A de Japanner Takeshi Takemori in de ogen. "Ik ben tevreden", zei Van Acker na de wedstrijd. "Het was mijn eerste wedstrijd op de Spelen en er was erg veel lawaai."



Kwartfinales

Ledoux klopte in poule C de Fransman Thomas Bouvais, het nummer drie van de wereld in zijn categorie, met 3-1. De setstanden waren 11-7, 9-11, 11-4 en 11-8. Als Ledoux morgen de Brit Aaron McKibbin verslaat, moet hij geen achtste finales afwerken en staat hij meteen in de kwartfinales.



Op de Paralympische Spelen van 2004 in Athene behaalde Ledoux zilver in het enkel- en goud in het dubbelspel.