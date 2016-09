Zeker één Belgische in finale EK squash bij vrouwen

Door: redactie

8/09/16 - 23u27 Bron: Belga

In de finale van het EK squash bij de vrouwen in het Tsjechische Praag zal zaterdag sowieso een Belgische speelster staan. De zussen Nele en Tinne Gilis wonnen vandaag hun twee matchen en nemen het vrijdagnamiddag in de halve finales tegen elkaar op.