Zwemmer Vandeput grijpt net naast finale op Paralympics: "Een beetje teleurgesteld"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

8/09/16 - 20u46 Bron: Belga

© Twitter BE Paralympic.

Zwemmer Yannick Vandeput heeft tijdens de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro nipt naast een finaleplaats gegrepen in de 100 meter rugslag van de klasse S14 (verstandelijke handicap). In de reeksen werd de Limburger negende, terwijl enkel de beste acht doorstoten naar de finale. Vandeput was 14 honderdsten te traag. "Ik ben een klein beetje teleurgesteld", verklaarde hij na afloop.

De 21-jarige Vandeput werd pas laat opgevist dankzij de uitsluiting van de Russische atleten. "Door de mindere voorbereiding is dit eigenlijk een goed resultaat. Vandaag was het net niet, maar ik mag toch tevreden zijn."



"Nog niet in topvorm"

"Ik probeerde van in het begin de rest te volgen, want in mijn eerste vijftig meter ben ik normaal iets minder", vervolgde hij. "Ik zit nog niet in mijn topvorm zoals op het laatste WK. Op de 200 meter vrije slag wil ik nog eens alles geven. We zien dan wel wat daar te pakken valt."



Vandeput, op het voorbije EK vierde op de 100 meter rugslag, was er vier jaar geleden ook al bij op de Paralympische Spelen van Londen.