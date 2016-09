Colsaerts en Detry delen 66ste plaats op KLM Open

Door: redactie

8/09/16 - 20u53 Bron: Belga

Nicolas Colsaerts. © getty.

Nicolas Colsaerts en Thomas Detry hebben in het Nederlandse Spijk hun eerste ronde op het KLM Open golftoernooi (EPGA/1,8 miljoen euro) allebei afgewerkt in 71 slagen, par. Daarmee delen ze de 66ste plaats. Amateur Alan De Bondt had 76 slagen nodig en is 139ste. De leiding is met 65 slagen in handen van de Engelsman Ben Evans.