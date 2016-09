Luca Brecel voorbij Rick Walden naar kwartfinales in Bangkok

Thomas Lissens

Luca Brecel (WS-31) heeft zich in het Thaise Bangkok voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap Six Red snooker geplaatst. In de achtste finales versloeg hij de Engelsman Ricky Walden (WS-8) met 6-5.

De 21-jarige Limburger kreeg de nummer acht van de wereld voorgeschoteld, nadat hij in de zestiende finales de Russische amateur Ivan Kakovsky met 6-1 opzijgezet had. In een gelijkopgaande wedstrijd moest de elfde en beslissende frame voor de beslissing zorgen. Daarin toonde Brecel zich de betere. Het was de derde onderlinge confrontatie tussen Brecel en Walden, telkens trok onze landgenoot aan het langste eind. Walden won in 2008 de eerste editie van het Six Red en was nog twee keer runner-up, in 2010 en 2014.



In de kwartfinales staat Brecel vrijdag tegenover de Schot Stephen Maguire (WS-20), de kampioen van 2014. Maguire schakelde in zijn achtste finale de Thaise titelverdediger Thepchaiya Un-Nooh (WS-33) met 6-2 uit. In de andere kwartfinales geeft de Chinees Ding Junhui (WS-9) zijn landgenoot Liang Wenbo (WS-19) partij, speelt de Indiase ex-prof Pankaj Advani tegen Michael Holt (WS-28) en neemt Stuart Bingham (WS-2) het tegen thuisspeler Akani Songersermsawad (WS-82) op.



Wereldkampioen en nummer een van de wereld Mark Selby zal het Six Red dus niet winnen. De Engelsman ging er in de zestiende finales met 6-4 uit tegen de Welshman Michael White (WS-21).