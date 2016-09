Wisselend succes voor Belgische tafeltennissers

Door: redactie

8/09/16 - 17u41 Bron: Belga

Laurens Devos. © belga.

Paralympics Tafeltennisser Laurens Devos heeft zijn eerste groepswedstrijd gewonnen op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Mathieu Loicq ging dan weer onderuit.

Devos klopte in groep B van klasse 9 (hemiplegie of hersenverlamming) de Japanner Koyo Iwabuchi met 11-8, 11-3, 11-6 in amper 19 minuten. Vrijdag treft de 16-jarige Devos in zijn tweede poulematch de Oekraïner Yuriy Shchepanskyy.



In groep B van klasse 8 (misvorming aan handen en voeten) verloor Mathieu Loicq met 3-1 van de Chinees Shuai Zhao. De setstanden waren 11-9, 11-7, 9-11, 14-12. De partij duurde 25 minuten. Vrijdag krijgt de 37-jarige Loicq een herkansing tegen de Slowaak Richard Csejtey. In 2004 won de 37-jarige tafeltennisser goud in enkel en dubbel op de Paralympics in Athene.



Later op de dag komen ook Florian Van Acker (klasse 11) en Marc Ledoux (klasse 8) in actie in Rio.