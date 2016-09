Fakkelloopster ontroert vol stadion als dít gebeurt bij openingsceremonie

video

De Paralympische Zomerspelen, die de voorbije nacht officieel voor open werden verklaard, hebben hun eerste emo-moment achter de rug. Fakkelloopster Marcia Malsar kwam op weg naar de olympische vlam in een bomvol Maracana-stadion ten val en liet daarbij de toorts vallen. Terwijl de toeschouwers in het stadion angstig toekeken, hielpen enkele vrijwilligers Malsar overeind. De Braziliaanse kon gelukkig haar weg verderzetten en werd voor haar doorzettingsvermogen door de 78.000 toeschouwers met een hartstochtelijk applaus bedacht. Malsar gaf de fakkel door aan zwemmer Clodoaldo Silva, een landgenoot, die de eer kreeg om de olympische vlam te ontsteken.



Marcia Malsar is in eigen land een echt sporticoon. In 1984 veroverde ze als allereerste Braziliaanse goud op de Paralympics. Malsar was destijds de beste op de 200 meter sprint.