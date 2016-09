Ryad Merhy mag om Europese titel boksen

Door: redactie

8/09/16 - 12u08

Ryad Merhy. © photo news.

Ryad Merhy is aangeduid als challenger voor de Europese titelkamp bij de halfzwaargewichten (tussen 79,378 kg en 90,719 kg). De 23-jarige Brusselaar van Ivoriaanse origine zal het opnemen tegen de 32-jarige Oekraïense titelhouder Dmytro Kucher.

De kamp vindt vermoedelijk op 17 december plaats in de Spiroudôme van Charleroi. "We overleggen met het kamp Kucher", legt Merhy's manager Alain Vanackere uit.



Merhy profiteert van het forfait van de vorige uitdager, die forfait gaf. Daarop duidde de EBU (European Boxing Union) de Belg aan.



Na negentien kampen is Merhy (zestien KO's) nog steeds ongeslagen. Kucher won al 24 keer (1 nederlaag, 1 onbeslist).