Thomas Lissens

8/09/16 - 10u47

Emma Meesseman verlengde onlangs nog haar contract bij haar moederclub Ekaterinburg. © ap.

Emma Meesseman heeft met haar WNBA-team Washington Mystics een ruime overwinning behaald tegen Chicago Sky. In het Verizon Center trokken Meesseman en co voor 5.373 toeschouwers met 118-81 aan het langste eind.

Meesseman stond 24:27 op het terrein. Ze was daarin goed voor 17 punten, 8 rebounds en 6 assists.



Voor de Mystics was het de twaalfde zege van het seizoen. Ze verloren al zeventien keer. Daarmee staat het team vijfde (op zes ploegen) in de Eastern Conference.