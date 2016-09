Olivier Philippaerts opent met derde plaats op Masters jumping Calgary

Door: redactie

Olivier Philippaerts is op de openingsdag van de Masters Jumping van Calgary met de 14-jarige zangersheide ruin H&M Challenge van den Begijnakker derde geëindigd in de 5 sterren hoofdproef op 1m60. De zege ging naar de Italiaan Lorenzo De Luca, die uitkomt voor de Belgische stal Stephex Stables uit Wolvertem.

Philippaerts moest als eerste van 18 combinaties de barrage in en wellicht heeft dat hem de zege gekost. Hij reed met H&M Challenge van den Begijnakker een perfecte finaleronde in een scherpe tijd van 35.55. Het was pas elf combinaties later dat de Italiaanse combinatie Lorenzo de Luca/Limestone Grey een snellere chrono van 34.30 kon laten optekenen, goed voor de eindoverwinning. De Nederlander Frank Schuttert kon zich onmiddellijk daarna met een tijd van 35.34 tussen De Luca en Philippaerts plaatsen. Alvast een opsteker voor onze landgenoot in het vooruitzicht van de Grand Slam van zondag, die hij in 2012 op 19-jarige leeftijd al eens won met Cabrio vd Heffinck waardoor hij nog steeds als jongste winnaar op het palmares staat geboekt.



Vice-Europees kampioen Gregory Wathelet plaatste zich met het 12-jarig Belgisch warmbloedpaard Eldorado vh Vijverhof eveneens voor de barrage maar hij viel al op de eerste hindernis van zijn hengst met de uitsluiting als gevolg. Het duurde lang vooraleer men de rondlopende Eldorado bij de teugels kon vatten waardoor de wedstrijd vijf minuten vertraging opliep.



Nicola Philippaerts maakte in de basisronde met de 11-jarige H&M Forever d'Arco Ter Linden één springfout en moest zo vrede nemen met de 25e plaats. Ook Belgisch kampioen Karel Cox liep in de eerste ronde met de 11-jarige ruin Cayen vh Hobos 4 strafpunten op en eindigde als 28e.