Thomas Pieters verdedigt titel op KLM Open niet na wespensteek

8/09/16 - 07u55 Bron: Belga

Golfer Thomas Pieters zal zijn KLM Open titel in het Nederlandse Spijk niet kunnen verdedigen. De 24-jarige Antwerpenaar werd maandag gestoken door een wesp en heeft door een allergische reactie te veel last om te spelen.

Zijn caddie Adam Marrow bevestigde vanochtend dat Pieters, de nummer 4 van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, niet in staat is om aan te treden.



Zijn volgende toernooi wordt allicht de Porsche European Open, die van 22 tot en met 25 september plaatsvindt in het Duitse Bad Griesbach. Aansluitend neemt Pieters met het Europese team deel aan de Ryder Cup.