Braziliaanse president opende Paralympische Spelen, rolstoelgebruiker deed monden openvallen

8/09/16 - 16u58 Bron: Belga

WOW - what a jump! Bring on the #Rio2016 #Paralympics #OpeningCeremony https://t.co/KqAWesU2F9

video De Braziliaanse president Michel Temer heeft vorige nacht de 15e editie van de Paralympische Zomerspelen officieel op gang getrapt. De ceremonie werd geopend door Aaron Fotheringham, een Amerikaanse rolstoelgebruiker die niet om een knotsgek nummertje verlegen zit (zie video onder).

Fotheringham rolde van een 17 meter hoge schans en na een perfecte salto landde hij op een valmat. De Amerikaan kreeg zo meteen de handen op elkaar in een nagenoeg uitverkocht Maracana-stadion in Rio de Janeiro.



Maar dat applaus verdween als snel toen Michel Temer en Carlos Arthur Nuzman, voorzitter van het organisatiecomité, het woord namen. Nuzman moest zijn speech wegens uitjouwen onderbreken toen hij de Braziliaanse regering voor de steun bedankte. Brazilië maakt al enige tijd een ernstige politieke crisis door.



De Braziliaanse zwemmer Clodoaldo Silva kreeg de eer om - in de gietende regen - de paralympische vlam aan te steken.



Het thema van de ceremonie was "Elk lichaam heeft een hart". Het spektakel werd uitgedacht door ontwerper Fred Gelli, schrijver Marcelo Rubens Paiva en kunstenaar Vik Muniz.



IOC-voorzitter afwezig

Voor het eerst sinds 1984 was de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) niet aanwezig tijdens de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Thomas Bach woont immers de begrafenis van voormalig Duits president Walter Scheel bij.



29 atleten in Belgische delegatie

Zwemmer Sven Decaesstecker showde tijdens de parade de Belgische vlag aan de toeschouwers, onder wie prinses Astrid en prins Lorenz. De Belgische delegatie voor de Paralympische Spelen telt 29 atleten. Het Belgisch Paralympisch Comité (BPC) mikt op acht medailles, één meer dan vier jaar geleden in Londen. Toen tekenden 40 Belgische sporters present.



Meer dan 4.300 atleten uit 159 landen strijden de komende anderhalve week in 22 sporten voor in totaal 2.642 medailles.