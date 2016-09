"Zwemmer Ryan Lochte voor tien maanden geschorst"

Door: redactie

8/09/16 - 01u05

© ap.

Zwemmer Ryan Lochte is door de Amerikaanse zwembond, het Amerikaans olympisch comité en de IOC voor tien maanden geschorst. Dat meldt TMZ.

Lochte raakte tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in opspraak omdat hij een tankstation vernielde en een beroving verzon. Hij bood daar later zijn excuses voor aan.



Michael Phelps

De schorsing van Lochte valt hoger uit dan die voor Michael Phelps twee jaar geleden. De zwemlegende werd in september 2014 in Baltimore gearresteerd toen hij met te veel drank op achter het stuur van zijn auto zat. Phelps werd voor zes maanden uitgesloten van zwemwedstrijden.