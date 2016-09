Ryan Lochte zal voortaan tweemaal nadenken alvorens hij nog een keer een overval verzint

Door: redactie

8/09/16 - 09u00 Bron: Belga

© ap.

Het Amerikaans olympisch comité schorst Ryan Lochte voor tien maanden. De topzwemmer had tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro beweerd dat hij en drie ploeggenoten overvallen waren, maar dat verhaal bleek niet te kloppen. Het nieuws over de schorsing is nog niet officieel maar verschillende bronnen, waarbij CNN en USA Today, berichtten dat Lochte tot juni 2017 geschorst wordt. Daardoor moet hij een kruis maken over het WK in Boedapest.