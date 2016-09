Prinses Astrid woont tennismatch tussen Vandorpe en Braziliaanse kinderen bij

Door: redactie

Prinses Astrid en prins Lorenz hebben in Rio de Janeiro een vriendschappelijke wedstrijd tussen rolstoeltennisbelofte Jef Vandorpe en enkele Braziliaanse kinderen van het project "Tennis op School" bijgewoond.

Prinses Astrid en prins Lorenz vertegenwoordigen op de Paralympische Spelen het Belgische koningshuis. Zo zullen ze woensdagavond aanwezig zijn op de openingsceremonie in het Maracana-stadion en zullen ze de komende dagen het olympisch dorp bezoeken en de Belgische atleten in enkele competities aanmoedigen. Via het sociale project "Tennis op School", dat deel uitmaakt van het project "Tennis voor iedereen", krijgen momenteel 96 kinderen tussen de 7 en 12 jaar elke dinsdag en donderdag tennisles in een schooltje in de favela Vidigal.



Op vraag van het Belgisch Consulaat in Rio werden contacten gelegd tussen het project "Tennis op School" en het "Inspirations Programme" van het Belgisch Paralympisch Comité (BPC). Dat programma heeft tot doel talentvolle atleten zoals Jef Vandorpe al te laten proeven van de sfeer van de Paralympische Spelen. "Dit is een fantastische ervaring, met het oog op mijn grote doel: Tokio 2020", aldus de 15-jarige Vandorpe. "Hier zal ik ook mijn idool Joachim Gérard aan het werk kunnen zien. Door naar hem in deze omstandigheden te kijken, leer ik enorm veel."



Later op de dag werden prinses Astrid en prins Lorenz nog ontvangen in de gemeenteschool Rainha Fabiola, 50 jaar na het bezoek van koningin Fabiola aan deze instelling. Daar wijdde prinses Astrid een kunstwerk van Françoise Schein officieel in.