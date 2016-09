Belgische delegatie Paralympische Spelen: "De spirit is fantastisch"

Door: redactie

7/09/16 - 20u32 Bron: Belga

Joachim Gérard. © belga.

Om 18u15 plaatselijke tijd (23u15 Belgische tijd) gaat de openingsceremonie van de 15e Paralympische Zomerspelen van start. De Belgische delegatie, onder wie 29 atleten, is klaar voor topprestaties. "De spirit in het Belgische kamp is fantastisch", aldus delegatieleider Olek Kazimirowski.

"Ons team legt momenteel de laatste hand aan de voorbereiding op de Spelen", verklaarde Kazimirowski. "We kijken reikhalzend en vol ongeduld uit naar het begin van de competities. De spanning stijgt langzamerhand nu de openingsceremonie in aantocht is."



"De reis van België naar Rio de Janeiro was lang voor sommige paralympiërs, onder wie Marieke Vervoort. Maar nu voelt iedereen zich goed. Daar zorgen onze arts, kinesitherapeuten en psycholoog wel voor."



Wegens financiële problemen diende de organisatie te beknibbelen op personeel, infrastructuur, transport en catering. Voor de atleten is dit echter niet voelbaar, aldus de Belgische delegatieleider. "De ontvangst was heel hartelijk. De infrastructuur en het dorp waarin de atleten slapen is zeer goed, al mag je natuurlijk niet de vergelijking maken met Londen. Zo hebben onze rolstoelatleten een kamer die aan hun noden voldoet. De deuren en de liften zijn breed genoeg. Natuurlijk zijn er verschillende zaken die nog beter kunnen, maar over het algemeen zijn we heel tevreden."



De ambitie om acht medailles te veroveren, blijft volgens Kazimirowski onveranderd. "We zijn ambitieus, we hebben verschillende Europese en wereldkampioenen. We hopen dat ze op de grote dag zullen presteren zoals voorzien."