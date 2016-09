Sofie Goos eindigt zesde bij comeback: "De aandacht voor mij was indrukwekkend"

Door: redactie

Bijna vier maanden nadat Sofie Goos op training vlak bij haar woning slachtoffer werd van een mesaanval door een psychisch gestoorde man, heeft de triatlete vandaag in de Zwintriathlon in Knokke haar comeback gemaakt. De 36-jarige Antwerpse finishte op een knappe zesde plaats. "Ik ben nog nooit zo hard aangemoedigd? Dat doet echt deugd", vertelde ze bij Sporza.

Onder massale belangstelling maakte Sofie Goos vandaag haar rentree in de Zwintriatlon (een kwarttriatlon). Op het programma aan de Belgische kust stond 1 kilometer zwemmen, 45 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Goos, die al juichend over de streep liep, eindigde op een bijzonder knappe zesde plaats. De zege was weggelegd voor titelverdedigster Katrien Verstuyft.



"Ik ben blij dat ik erbij was. En ik ben nog nooit zo hard aangemoedigd, zelfs niet toen ik hier won. Dat doet echt deugd. Het was ook leuk om iedereen terug te zien. De weg terug is nog lang, maar mijn gevoel vandaag was wel goed. De aandacht voor mij was indrukwekkend, veel volk en veel pers", zei Goos na afloop.