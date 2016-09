Judoka Senne Wyns gaat door bij de -66 kg

Door: redactie

Senne Wyns zegt het internationale judo nog geen vaarwel, maar maakt wel de overstap van de -60 naar de -66 kilogram. "Aftrainen naar -60 kilogram kostte me zoveel energie dat ik nooit mijn normale judoniveau kon halen", argumenteert hij.

Wyns haalde in de klasse van de extra lichtgewichten de Olympische Spelen niet. "Na de problemen met de appendix midden 2015 ben ik een periode meer op kracht gaan trainen, waardoor ik zowat 1 kilogram aan spiermassa heb bijgewonnen en dat heeft mij parten gespeeld in het laatste half jaar voor de Olympische Spelen. Ik moest voor elke wedstrijd zoveel gewicht aftrainen dat ik te veel energie verspeelde om nog op mijn normale judoniveau te geraken."



Nu heeft Senne Wyns beslist om het bij de halflichtgewichten te proberen. "Trainer Robert Krawczyk en de volledige staf geloven nog altijd in mij en dus moet ik het ook een kans geven. De Europacup van Malaga eind oktober wordt de eerste grote test. Ik wil onmiddellijk een idee krijgen of ik op internationaal niveau mee kan draaien. Dat is de enige manier om te achterhalen of de Olympische Spelen van Tokio haalbaar zijn. Uiteraard moet ik in eigen land rekening houden met de rechtstreekse concurrentie van Jasper Lefevere, Kenneth Van Gansbeke en Thomas Lissens."



Als de eerste wedstrijden een meevaller worden, wil Senne Wyns topsport gaan combineren met een deeltijdse job. "Ik word volgende maand 28 en wil niet meer rekenen op een Topsportcontract. Ondertussen heb ik het diploma van Personal Trainer behaald en dus zou ik liefst van al mijn internationale judocarriére combineren met een trainersfunctie. Als dat niet mogelijk is, moet ik terugvallen op mijn opleiding tot koeltechnieker." .