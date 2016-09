Klitschko krijgt eindelijk herkansing tegen Fury

Marie Rutsaert

7/09/16 - 12u47 Bron: Belga & BBC

© reuters.

De Britse regerende wereldkampioen bij de zwaargewichten, Tyson Fury, en zijn Oekraïense uitdager Vladimir Klitschko nemen het op 29 oktober in Manchester opnieuw tegen elkaar op.

"Eindelijk is het geregeld, ik ga mijn fout goedmaken op 29 oktober in de Manchester Arena", liet Klitschko weten op Twitter. Ook Fury was enthousiast op Twitter. "Ik kan niet wachten op de nieuwe kamp tegen Klitschko, over zestien weken is het zover."



Fury liet in juli al een nieuwe kamp tussen de twee aan zich voorbijgaan vanwege een enkelblessure. Peter Fury, zijn nonkel en manager, liet via Twitter weten dat de tickets die voor dat kamp verkocht zijn nog steeds geldig zullen zijn.



De aanloop naar het gevecht was al goed voor heel wat drama. Klitschko wou ook al een juridische procedure opstarten tegen de Brit toen ze het niet eens raakten over het duel. Fury werd ook ondertussen al eens geschorst voor dopinggebruik. Daarover is nog steeds geen duidelijkheid.



De 28-jarige Fury versloeg op 28 november 2015 in Düsseldorf de 40-jarige Klitschko, die elf jaar ongeslagen was en nam zo zijn wereldtitels van de WBA, WBO en IBF over. Ondertussen moest hij wel al de IBF-titel omdat hij niet kon deelnemen aan een verplicht gevecht met een challenger.

Lees ook Zwaargewicht Klitschko sleept wereldkampioen Fury voor de rechter