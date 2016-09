Na twee keer goud op de Olympische Spelen zwanger van haar eerste kindje. En nu blijkt ze een hersentumor te hebben

Koen Van De Sype

Ze had er eerst niet veel aandacht aan besteed, maar toen de hoofdpijn maar blééf aanhouden ging Lauren Holiday - die twee keer goud won op de Olympische Spelen met het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam en getrouwd is met NBA-speler Jrue Holiday - toch maar naar de dokter. Zwanger van haar eerste kindje wilde ze geen risico lopen. De diagnose deed haar wereld instorten.

© Instagram/Lauren Holiday. Lauren (28) bleek een tumor te hebben aan de rechterkant van haar hersenen. Het goede nieuws was dat hij goedaardig bleek en het ongeboren kindje er geen nadeel van ondervond, maar hij moet er wel uit. En dat bleek pas ná de geboorte te kunnen.



De voetbalster had vorig jaar nog maar een punt gezet achter haar succesvolle carrière. Hoogtepunten daarvan waren haar deelnames aan de Olympische Spelen van Peking en Londen, waarop ze met het vrouwenvoetbalteam van de VS goud haalde. Maar Lauren vond het tijd voor iets anders: ze wilde graag een gezin met Jrue, met wie ze in 2013 trouwde. Lees ook Xander de Buisonjé schakelt draagmoeder in voor tweede kindje

Vreselijke diagnose Een hersentumor behoorde niet tot de plannen. "Een vreselijke diagnose", reageerde Jrue al, die momenteel bij de New Orleans Pelicans speelt, maar zijn seizoen 'on hold' heeft gezet om voor zijn vrouw en ongeboren kind te zorgen. "Mijn familie komt nu op de eerste plaats. Ik ben gezegend met een geweldige carrière, maar mijn vrouw is het allerbelangrijkste in mijn leven."



De bevalling van Lauren - die volgens haar Twitteraccount nog populairder is dan haar man: zij heeft 178.000 volgers en hij 'maar' iets meer dan 50.000 - is uitgerekend voor half oktober. De dokters willen de hersenoperatie zes weken na de bevalling uitvoeren.