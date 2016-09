Rory McIlroy pakt eerste titel in zestien maanden tijd

Door: redactie

De Noord-Ier Rory McIlroy heeft een einde gemaakt aan een periode van zestien maanden zonder titel. In Norton (Massachussetts) won de voormalige nummer een van de wereld, nu derde op de wereldranglijst, het Deutsche Bank Championship (PGA/8,5 miljoen dollar).

McIlroy had daar een heel sterke laatste ronde voor nodig. Hij startte de vierde ronde als zevende, met een achterstand van zes slagen op de Engelsman Paul Casey. Zelf kwam hij rond in 65, zes onder par, terwijl Casey 73 slagen nodig had. Casey strandde zo op twee slagen van de zege. De Amerikaan Jimmy Walker werd op drie slagen derde. 's werelds nummer een Jason Day haalde maar net de cut, maar met rondes in 68 en 67 rukte hij nog naar een gedeelde vijftiende stek op.



Het is voor McIlroy de twaalfde profzege, de eerste sinds hij in mei 2015 het Wells Fargo Championship op zijn palmares bracht.