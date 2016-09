Luca Brecel stunt tegen nummer één van de wereld in Bangkok

Door: redactie

5/09/16

Luca Brecel (WS 31) heeft zijn eerste twee groepswedstrijden gewonnen op het Six Red World Championship snooker (206.512 euro) in de Thaise hoofstad Bangkok. Na een 5-3 overwinning tegen de thuisspeler Boonyarit Kaettikun (WS 116), zette de 21-jarige Limburger ook 's wereld nummer één Mark Selby met 5-4 opzij.

Brecel telt nu twee overwinningen uit twee wedstrijden, net als Matthew Selt (WS 23). De Engelsman telt wel een beter framesaldo en staat eerste in de groep. Naast Selt moet Brecel het nog opnemen tegen de Maleisiër Keen Hoo Moh en de Australiër Peter McCullagh, beiden amateurs. De top vier in elke groep plaatst zich voor de 1/16e finale.



Het was het vierde treffen tussen Selby en Brecel, waarbij het nu 2-2 staat in de onderlinge confrontaties. In 2011 verloor onze landgenoot met 4-0 tijdens het PTC 3 toernooi. In 2014 knikkerde Brecel, in de vierde ronde van het Welsh Open, de nummer één met 4-3 uit het toernooi. Vorig jaar stonden ze oog in oog op het European Tour 6 toernooi. Daarin nam Brecel een 3-0 voorsprong, waarna Selby vier frames op een rij won voor de zege.



Uitslagen:



Luca Brecel (Bel/31) - Boonyarit Kaettikin (Tha/116) 5-3



Luca Brecel (Bel/31) - Mark Selby (Eng/1)5-4