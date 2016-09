Europees sprintkampioen Hortelano raakt gewond bij auto-ongeval

Door: redactie

De Spaanse sprinter Bruno Hortelano raakte maandagmorgen betrokken bij een auto-ongeval in Madrid. Hij liep daarbij verschillende breuken op in de rechterhand, zo bevestigde zijn manager.

De 24-jarige Hortelano zat op het moment van het ongeluk als passagier naast de chauffeur, naar verluidt een familielid. De atleet kreeg ook een klap tegen het hoofd, maar daarvan zouden de gevolgen meevallen.



De Spanjaard veroverde in juli tijdens het EK in Asmterdam goud op de 200 meter in 20.45. Op de Olympische Spelen in Rio strandde Hortelano in de halve finales.